الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

"دون قصد" أول تعليق من لاعب سيراميكا على لمسة اليد المثيرة للجدل أمام الأهلي

كتب : محمد عبد السلام

12:51 ص 08/04/2026

لقطات من مباراة الأهلي وسيراميكا (9)

علق أحمد هاني، لاعب سيراميكا كليوباترا، على واقعة لمسة اليد خلال مواجهة الأهلي، مؤكدا أن الكرة اصطدمت بيده دون قصد، وهو ما جعله واثقا من عدم احتساب ركلة الجزاء.

وأوضح: أن فريقه ظهر بشكل قوي وكان على قدر المسؤولية خلال اللقاء، إلى أن اللاعبين تعاهدوا قبل المباراة على تقديم أفضل ما لديهم والظهور بمستواهم الحقيقي أمام فريق بحجم الأهلي.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "مودرن سبورتس" مع الإعلامي هاني حتحوت، أكد أن المباراة لم تكن سهلة، في ظل امتلاك الأهلي لعدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات، ما زاد من صعوبة المواجهة.

كما كشف لاعب سيراميكا كليوباترا عن اقترابه من الانتقال إلى الأهلي في بداية الموسم، موضحا أنه كان على وشك ارتداء القميص الأحمر، قبل أن تتعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

واختتم تصريحاته: بالتأكيد على أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحا، موضحا أن الكرة لمست يده بشكل غير متعمد أثناء ابتعادها عن جسده، وهو ما لا يستوجب احتساب مخالفة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الأهلي

مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
