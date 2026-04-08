الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

"جاي من ليبيا امبارح".. توفيق السيد يهاجم رئيس لجنة الحكام بسبب لقاء الأهلي وسيراميكا

كتب : هند عواد

12:39 ص 08/04/2026

مباراة الأهلي ضد سيراميكا

هاجم توفيق السيد، الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام السابق، أوسكار رويز، رئيس اللجنة الحالي، بسبب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

جدل تحكيمي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.
وأثارت إحدى اللقطات الجدل خلال الدقائق الأخيرة، بعدما طالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها عقب الرجوع لتقنية الفيديو.

توفيق السيد يهاجم رئيس لجنة الحكام

قال توفيق السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "عدم احتساب ركلة الجزاء لصالح الأهلي قرار هو الأغرب والأسوأ في تاريخ التحكيم المصري، أحمل المسؤولية كاملة لأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام ثم حكم المباراة الذي أدار المباراة بشكل سيء جدا جدا منذ بدايتها".
وأضاف: "هذا نتيجة أنه جاي من ليبيا امبارح كان يحكم في بطولة شمال أفريقيا، وكأنه لا يوجد حكام في مصر غير محمود وفا، ليأتي من ليبيا أمس ويحكم مباراة اليوم، وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور، عمل شغله وجاب كل الزوايا ليظهر له أنها ركلة جزاء، ولدي علامات استفهام على قراره".

