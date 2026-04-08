تواصل دار الأوبرا المصرية الاحتفاء بأيقونات الإبداع المصرى خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

ويقام الحفل فى الساعة السادسة والنصف مساء غد الخميس 9 إبريل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الشهيرة التى شكلت جانباً من تاريخ الموسيقى والغناء العربى منها: لا تكذبى، حمال الأسية، آه لو تعرف، فكرونى، فوق الشوك، يا مسافر وحدك، كل ده كان ليه، من غير ليه وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال كل من: مروة حمدى، ندى غالب، سارة مجدى، الآء أيوب، ياسر سعيد، أيمن مصطفى، مصطفى سعد، أمير رفاعى.

يأتى الحفل تأكيدا على نهج دار الأوبرا المصرية فى إعادة إحياء التراث وتقديمه للأجيال الجديدة، لتستمر رحلة صون الإرث الإبداعى الذى يمثل أحد أبرز ملامح الهوية المصرية والعربية.

