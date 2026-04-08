"ليست النهاية".. مجتبى خامنئي يُوجه الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار

كتب : محمد أبو بكر

03:03 ص 08/04/2026

أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، تعليمات لجميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لبيان تم تلاوته على قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بعد حوالي ساعتين من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

جاء في البيان: "هذه ليست نهاية الحرب، لكن يجب على جميع الفروع العسكرية اتباع أمر القائد الأعلى ووقف إطلاق النار"، بحسب سي إن إن.

كان بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال إنه تقرر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق بين إيران وأمريكا.

