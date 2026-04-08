تترقب جماهير الكرة الإفريقية تطورات ملف المدير الفني لنادي شباب بلوزداد الجزائري، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن إدارة شباب بلوزداد تضع موسيماني على رأس قائمة المرشحين، نظرًا لخبراته الكبيرة في البطولات القارية، وسجله المميز في الملاعب الإفريقية والعربية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويأتي ذلك في توقيت بالغ الأهمية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تسعى إدارة النادي لحسم ملف المدرب سريعًا من أجل تجهيز الفريق فنيًا بالشكل الأمثل.

وبذلك، قد تشهد المواجهة المحتملة بين شباب بلوزداد والزمالك صدامًا خاصًا حال تولي موسيماني المهمة رسميًا، خاصة في ظل تاريخه السابق مع الأهلي ومعرفته الجيدة بالكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 10 أبريل، على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية، في لقاء قوي يترقبه عشاق الكرة العربية والإفريقية.