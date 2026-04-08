الدوري المصري

وادي دجلة

17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

14:30

بيراميدز

هل يصطدم موسيماني بالزمالك في مهمته الجديدة؟

كتب : محمد خيري

09:00 ص 08/04/2026

تترقب جماهير الكرة الإفريقية تطورات ملف المدير الفني لنادي شباب بلوزداد الجزائري، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية جزائرية أن إدارة شباب بلوزداد تضع موسيماني على رأس قائمة المرشحين، نظرًا لخبراته الكبيرة في البطولات القارية، وسجله المميز في الملاعب الإفريقية والعربية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لقيادة الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

ويأتي ذلك في توقيت بالغ الأهمية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تسعى إدارة النادي لحسم ملف المدرب سريعًا من أجل تجهيز الفريق فنيًا بالشكل الأمثل.

وبذلك، قد تشهد المواجهة المحتملة بين شباب بلوزداد والزمالك صدامًا خاصًا حال تولي موسيماني المهمة رسميًا، خاصة في ظل تاريخه السابق مع الأهلي ومعرفته الجيدة بالكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 10 أبريل، على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية، في لقاء قوي يترقبه عشاق الكرة العربية والإفريقية.

فيديو قد يعجبك



كيف غيرت نصيحة فهمي عمر مسار حسن المستكاوي؟ الناقد الرياضي يجيب
لماذا نحتفل باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل؟.. مجدي بدران يوضح
"فستان أنيق".. سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة
حرب إيران| قطر تُغلق جميع المدارس في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
ترامب يوافق على وقف قصف إيران لأسبوعين ويؤكد: نقترب من اتفاق