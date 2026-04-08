ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

لماذا ارتفع الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، بنحو 75 جنيهًا، مدفوعة بصعودها في بورصات المعادن العالمية بنسبة 2.71% لتصل إلى نحو 4833 دولارًا للأونصة.

وجاء هذا الارتفاع بعد توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب لمدة أسبوعين، والدخول في مفاوضات لاحتواء التصعيد.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4823 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6201 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7235 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8268 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 257134 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 413400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.71% إلى نحو 4833 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.