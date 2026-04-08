ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي والحامي، والخيار الصوب والبلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2026، بينما انخفضت أسعار البصل، والباذنجان، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10.5 و22.5جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و16 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.