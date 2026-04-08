مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

ليفربول

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المصري

- -
14:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

العقدة الأكبر في أزمة القيد.. نداي يصدم الزمالك ويرفض التقسيط

كتب : محمد خيري

08:00 ص 08/04/2026

جماهير الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتواصل أزمة القيد داخل نادي الزمالك، في ظل تعثر مفاوضات إدارة النادي مع السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

ويرفض نداي فكرة تقسيط مستحقاته، متمسكًا بالحصول على كامل المبلغ دفعة واحدة، والبالغ نحو مليون و800 ألف دولار، ما يمثل عقبة كبيرة أمام محاولات الإدارة لإنهاء الملف.

وكان مسؤولو الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع وكيل اللاعب الأجنبي لجدولة المستحقات، في ظل الضغوط المالية التي يعاني منها النادي، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، مع تمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته "كاش" دون أي تسويات مرحلية.

14 قضية ضد الزمالك في الفيفا

وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الزمالك من تعدد قضايا إيقاف القيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي وصلت إلى 14 قضية، ما يزيد من صعوبة الموقف.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى إنهاء هذا الملف بشكل عاجل، ضمن خطة شاملة لتسوية القضايا القائمة، بهدف رفع إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 مايو المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فيفا إبراهيما نداي

أخبار

المزيد

