تتواصل أزمة القيد داخل نادي الزمالك، في ظل تعثر مفاوضات إدارة النادي مع السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة.

ويرفض نداي فكرة تقسيط مستحقاته، متمسكًا بالحصول على كامل المبلغ دفعة واحدة، والبالغ نحو مليون و800 ألف دولار، ما يمثل عقبة كبيرة أمام محاولات الإدارة لإنهاء الملف.

وكان مسؤولو الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع وكيل اللاعب الأجنبي لجدولة المستحقات، في ظل الضغوط المالية التي يعاني منها النادي، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، مع تمسك اللاعب بالحصول على مستحقاته "كاش" دون أي تسويات مرحلية.

14 قضية ضد الزمالك في الفيفا

وتأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الزمالك من تعدد قضايا إيقاف القيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي وصلت إلى 14 قضية، ما يزيد من صعوبة الموقف.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء إلى إنهاء هذا الملف بشكل عاجل، ضمن خطة شاملة لتسوية القضايا القائمة، بهدف رفع إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 مايو المقبل.