مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سموحة

0 1
17:00

إنبي

جميع المباريات

إعلان

استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.. موعد مران نادي الزمالك الأول في الجزائر

كتب : يوسف محمد

05:41 م 07/04/2026

لاعبو الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض المران الأول للفريق مساء اليوم بالجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الفارس الأبيض، وصلت العاصمة الجزائرية الجزائر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر بعد رحلة طيران استمرت لمدة 4 ساعات.

موعد مران الزمالك الجماعي اليوم في الجزائر

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الجماعي الأول اليوم بالجزائر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر.

ويقام مران الفارس الأبيض الجماعي اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة الفارس الأبيض التي توجهت إلى الجزائر اليوم الثلاثاء 7 أبريل، هشام نصر نائب رئيس النادي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 10 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر إقامة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 10 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المقابل تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 17 من الشهر ذاته، على ستاد "القاهرة الدولي".

فوز الزمالك على أوتوهو في الكونفدرالية

ويذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز على حساب أوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى الدور ذاته، بعدما تخطى فريق المصري البورسعيدي في ربع نهائي البطولة.

أقرأ أيضًا:

نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك وشباب بلوزداد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

زووم

شئون عربية و دولية

اقتصاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

