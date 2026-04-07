قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض المران الأول للفريق مساء اليوم بالجزائر، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت بعثة الفارس الأبيض، وصلت العاصمة الجزائرية الجزائر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر بعد رحلة طيران استمرت لمدة 4 ساعات.

موعد مران الزمالك الجماعي اليوم في الجزائر

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الجماعي الأول اليوم بالجزائر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر.

ويقام مران الفارس الأبيض الجماعي اليوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري، على الملعب الفرعي لاستاد نيلسون مانديلا، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس بعثة الفارس الأبيض التي توجهت إلى الجزائر اليوم الثلاثاء 7 أبريل، هشام نصر نائب رئيس النادي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر إقامة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 10 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي المقابل تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 17 من الشهر ذاته، على ستاد "القاهرة الدولي".

فوز الزمالك على أوتوهو في الكونفدرالية

ويذكر أن نادي الزمالك كان قد تأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، بعدما حقق الفوز على حساب أوتوهو الكونغولي، في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق شباب بلوزداد الجزائري إلى الدور ذاته، بعدما تخطى فريق المصري البورسعيدي في ربع نهائي البطولة.

