دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سموحة

0 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

منها الأهلي.. ماذا قدم عماد النحاس في تجاربه الأخيرة قبل محطة المصري؟

كتب : هند عواد

06:33 م 07/04/2026

عماد النحاس

يبدأ عماد النحاس فصلا جديدا رفقة المصري البورسعيدي، ليقود الفريق في 5 مباريات حاسمة بحثا عن بطاقة المشاركة الأفريقية.

عماد النحاس مدربا للمصري البورسعيدي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب التونسي نبيل الكوكي.
ويقود النحاس التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة، اليوم الثلاثاء، على أن يكون الظهور الأول له أمام بيراميدز، يوم السبت المقبل.
ورحل التونسي نبيل الكوكي عن تدريب المصري البورسعيدي، بعد الخسارة من الزمالك برباعية مقابل هدف، في أول جولة من مرحلة التتويج بالدوري.
ويحتل المصري البورسعيدي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن سموحة صاحب المركز الخامس و4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.

عماد النحاس في الموسم الحالي

بدأ عماد النحاس الموسم بتولي القيادة الفنية للأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل خوسيه ريبيرو، وقاد الفريق في 3 مباريات (37 يوما)، حقق الفوز في كلها.
وبعدها تولى النحاس تدريب الزوراء العراقي، لمدة 135 يوما، قاد خلالها الفريق في 20 مباراة، فاز في 11 لقاء وخسر 4 مواجهات وتعادل في 5 مباريات.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن تعيين عماد النحاس مدربًا للفريق

استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد.. موعد مران نادي الزمالك الأول في الجزائر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
رحيل الفنانة التشكيلية زينب السجيني.. ووزيرة الثقافة تنعيها
إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين
إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين
حرب إيران.. ترامب يعلن إمكانية تراجعه عن هجوم الليلة في هذه الحالة
حرب إيران.. ترامب يعلن إمكانية تراجعه عن هجوم الليلة في هذه الحالة

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
معضلة الهيليوم.. كيف تهدد حرب إيران العالم بسكتة تكنولوجية؟