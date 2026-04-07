منها الأهلي.. ماذا قدم عماد النحاس في تجاربه الأخيرة قبل محطة المصري؟

يبدأ عماد النحاس فصلا جديدا رفقة المصري البورسعيدي، ليقود الفريق في 5 مباريات حاسمة بحثا عن بطاقة المشاركة الأفريقية.

عماد النحاس مدربا للمصري البورسعيدي

أعلن النادي المصري البورسعيدي، في بيان رسمي، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب التونسي نبيل الكوكي.

ويقود النحاس التدريبات الجماعية للفريق لأول مرة، اليوم الثلاثاء، على أن يكون الظهور الأول له أمام بيراميدز، يوم السبت المقبل.

ورحل التونسي نبيل الكوكي عن تدريب المصري البورسعيدي، بعد الخسارة من الزمالك برباعية مقابل هدف، في أول جولة من مرحلة التتويج بالدوري.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن سموحة صاحب المركز الخامس و4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع.

عماد النحاس في الموسم الحالي

بدأ عماد النحاس الموسم بتولي القيادة الفنية للأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل خوسيه ريبيرو، وقاد الفريق في 3 مباريات (37 يوما)، حقق الفوز في كلها.

وبعدها تولى النحاس تدريب الزوراء العراقي، لمدة 135 يوما، قاد خلالها الفريق في 20 مباراة، فاز في 11 لقاء وخسر 4 مواجهات وتعادل في 5 مباريات.

