قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أتمت استعداداتها لتنفيذ هجمات عنيفة ضد طهران في حال انقضاء مهلة الـ8 مساء اليوم دون التوصل لاتفاق، في تطور يضاعف حدة الصراع بين إيران وأمريكا.

تفاصيل إنذار الـ8 مساء في حرب إيران وأمريكا

وروى المذيع بريت باير تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي، أكد خلالها الأخير أن موعد الـ8 مساء لا يزال قائما ومحددا لبدء العمليات.

وأوضح ترامب أنه يرفض وضع تقديرات مسبقة لفرص نجاح المسار التفاوضي في هذه المرحلة، مشددا على أنه في حال الوصول إلى ساعة الصفر دون نتائج، فسوف تشن واشنطن هجوما عسكريا لم يسبق له مثيل، وهو ما يضع استقرار المنطقة على المحك بظل تداعيات حرب إيران.

مصير المفاوضات بظل حرب إيران وأمريكا

مع ذلك، أوضح الرئيس الأمريكي أن الموقف الميداني قد يطرأ عليه تغيير فقط في حال إحراز تقدم حقيقي في المباحثات الجارية اليوم والوصول إلى اتفاق ملموس، لكنه لفت إلى عدم رغبته في التكهن بالنتائج في الوقت الراهن.

وأكد ترامب أن كافة الخطط العسكرية الموضوعة تسير على قدم وساق وبجدية تامة، معتبرا أن هذا الالتزام بالخيار العسكري يمثل ركيزة أساسية في إدارته لملف المواجهة بين إيران وأمريكا.

وتأتي هذه التهديدات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركاته الميدانية، بينما تترقب العواصم العالمية تداعيات الإنذار الأخير الذي وجهه الرئيس الأمريكي.

وتؤكد المعطيات أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار حرب إيران، وسط استمرار حالة الاستنفار القصوى وتأثيرها المباشر على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي في ظل الصراع المستعر بين إيران وأمريكا.