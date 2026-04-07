الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سموحة

0 1
17:00

إنبي

وزير الرياضة يتابع آخر استعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

كتب : محمد خيري

05:04 م 07/04/2026

نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لاستعدادات مصر لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027، وذلك بحضور اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»، في إطار الجهود المكثفة لضمان تنظيم البطولة بأعلى مستوى.

وشهد الاجتماع استعراض آخر التجهيزات الخاصة بالدورة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بتوفير متطلبات الوفود المشاركة، بما يشمل وسائل الانتقال، وأماكن التدريب، والتنسيق مع الاتحادات الرياضية المختلفة لضمان سير المنافسات وفق المعايير الدولية.

توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنظيم دورة متميزة

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المتابعة المستمرة تأتي في إطار حرص الدولة على إنجاح استضافة مصر للحدث القاري الكبير، وتعزيز مكانتها على الساحة الرياضية الأفريقية، مشيرًا إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية لهذا الملف.

وشدد جوهر نبيل على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنظيم دورة متميزة تلبي تطلعات الدول المشاركة، وتعكس الصورة الحضارية لمصر، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الاتحادات الأفريقية لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر.

دورة الألعاب الأفريقية 2027 وزير الرياضة جوهر نبيل

وقف قطارات وغلق جسور وسلاسل بشرية.. استنفار في إسرائيل وإيران والخليج
وقف قطارات وغلق جسور وسلاسل بشرية.. استنفار في إسرائيل وإيران والخليج
حرب إيران.. ترامب يعلن إمكانية تراجعه عن هجوم الليلة في هذه الحالة
بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
رياح وأتربة.. كيف تحمي نفسك من تقلب الطقس؟

