تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري

كتب : محمد عبد السلام

07:15 م 07/04/2026 تعديل في 07:18 م

خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4)

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ستاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - جاستس أرثر - أحمد هاني

خط الوسط: سعد سمير - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: صديق أوجولا - فاخري لاكاي.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

