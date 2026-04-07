أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب التونسي نبيل الكوكي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري عبر فيسبوك: "النسور الخضراء بقيادة جديدة

مرحباً بالكابتن عماد النحاس مديرًا فنياً للنادي المصري".

ومن المقرر أن يقود عماد النحاس النادي المصري في تدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، ويظهر لأول مرة في المباراة المقبلة للمصري أمام بيراميدز السبت المقبل.

المصري يعلن رحيل نبيل الكوكي

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي عن تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة برباعية من الزمالك في الدوري المصري.

