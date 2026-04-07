الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سموحة

0 1
17:00

إنبي

إعلان

رسميًا.. المصري البورسعيدي يعلن تعيين عماد النحاس مدربًا للفريق

كتب : محمد عبد الهادي

05:12 م 07/04/2026

عماد النحاس

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب التونسي نبيل الكوكي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري عبر فيسبوك: "النسور الخضراء بقيادة جديدة

مرحباً بالكابتن عماد النحاس مديرًا فنياً للنادي المصري".

ومن المقرر أن يقود عماد النحاس النادي المصري في تدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، ويظهر لأول مرة في المباراة المقبلة للمصري أمام بيراميدز السبت المقبل.

المصري يعلن رحيل نبيل الكوكي

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء، رحيل المدرب التونسي نبيل الكوكي عن تدريب الفريق، وذلك بعد الخسارة برباعية من الزمالك في الدوري المصري.

"الشكمجية" يفتح باب الاكتتاب.. ما هي أبرز صناديق الاستثمار في الذهب؟
بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين
إعلان

إعلان

