تشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في إقبال المستثمرين على صناديق الذهب، بعد موجة من الارتفاعات السعرية الأخيرة، في ظل تزايد المخاوف العالمية نتيجة تصاعد التوتورات الجيوسياسة، ويعد الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين الباحثين عن استقرار محافظهم المالية وسط تقلبات الأسواق العالمية.

صندوق " الشكمجية" للاستثمار في المعادن

أعلنت شركة "بكرة" المتخصصة في الادخار القائم على الأهداف، عن إطلاق صندوقها الجديد للمعادن "الشكمجية"، الذي يتيح للأفراد الادخار في الذهب عيار 24 بشكل آمن ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بحجم مستهدف يبلغ 10 ملايين جنيه، وفقًا لموقع إيكنومي بلس.

ويتميز الصندوق بإمكانية بدء الادخار من جنيه مصري واحد، إلى جانب مرونة في عمليات الشراء والاسترداد في أي وقت، فضلًا عن مصروفات سنوية تنافسية، بما يجعله أداة فعالة للتحوط ضد التضخم. ومن المقرر إتاحة الاكتتاب مبدئيًا لعملاء “بُكرة” الحاليين عبر المنصة، على أن يتم فتحه أمام جميع الأفراد اعتبارًا من 15 أبريل الجاري.

أوضحت الشركة، أن الاكتتاب والشراء والاسترداد في الصندوق سيتم من خلال عدد من الجهات، تشمل شركة بكرة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة AF لتداول الأوراق المالية، وشركة HC لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، وشركة تلدا لتداول الأوراق المالية، وشركة مباشر تريد لتداول الأوراق المالية، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بالإضافة إلى بنك القاهرة.

صناديق الذهب

يمتلك السوق المحلي ثلاثة صناديق للاستثمار في الذهب، حيث تم إطلاق أول هذه الصناديق في مايو 2023 تحت اسم «إي زد-جولد» (AZ-Gold) بواسطة شركة "أزيموت"، ثم يليه في يناير 2024 إطلاق صندوق "بلتون إيفولف" للاستثمار في الذهب "سبائك"، وفي يونيو 2024، أطلق ثالث الصناديق وهو صندوق "دهب"، بالشراكة بين شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وشركة إيفولف، ويتميز بعائد يومي تراكمي، بالإضافة الي صندوق "مباشر" الذي أطلقته شركة مباشر كابيتال هولدينغ للاستثمارات المالية خلال يونيو 2025، بالإضافة الي صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت و صندوق هيرميس لإدارة الصناديق للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي.

الذهب محليًا وعالميًا

تحركت أسعار الذهب عالميًا في اتجاه تصحيحي بعد موجة من الارتفاعات القياسية، ليسجل المعدن النفيس نحو 4635 دولارًا للأونصة وفقًا لآخر تحديث لبيانات بلومبرج، وهو ما انعكس على السوق المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 7120 جنيهًا.

يقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الاستثمار في وثائق صناديق الذهب المتاحة في السوق المحلي.

صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة: 27.24 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

صندوق "سبائك"

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة : 1.91 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: 202.87 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

صندوق "مباشر"

الشركة التي تدير الصندوق : مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية و إي أي أتش القابضة.

سعر الوثيقة: 14.1 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

استرداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.