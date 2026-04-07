دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

الدوري المصري

سموحة

0 0
17:00

إنبي

وقف مستحقات وعرض للبيع.. 4 قرارات نارية ضد لاعبي المصري بعد رباعية الزمالك

كتب : محمد خيري

04:26 م 07/04/2026

الزمالك والمصري

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، حزمة من القرارات الحاسمة، على خلفية تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم وتذبذب مستواه الفني خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب الخروج المبكر من البطولات التي كان يسعى للمنافسة عليها.

وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن هذه القرارات تأتي رغم توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات للفريق، مشددًا على أن ما قدمه اللاعبون لا يتناسب مع تاريخ النادي ومكانته.

وجاءت قرارات مجلس إدارة المصري على النحو التالي:

خصم نسبة من عقود جميع اللاعبين.

وقف صرف المستحقات المتبقية، على أن يتم تحديد موعد صرفها وفقًا لتحسن الأداء والنتائج، وبناءً على تقارير الجهاز الفني.

تكثيف المتابعة من جانب مجلس الإدارة لأداء الفريق، من خلال تقارير دورية منتظمة لتقييم المستوى الفنية

استبعاد أي لاعب وعرضه للبيع بشكل فوري في حال ثبوت عدم التزامه أو التأثير السلبي على روح الفريق.

وشددت إدارة النادي على أن المرحلة المقبلة تتطلب التزامًا كاملًا من جميع عناصر الفريق، من أجل تصحيح المسار والعودة إلى النتائج الإيجابية.

بين الانفراجة والضغط.. سيناريوهات تكلفة حرب إيران على الاقتصاد المصري
"راح ينقذه لحق به".. قصة شهامة انتهت بغرق صديقين في ترعة بالبحيرة
وقف قطارات وغلق جسور وسلاسل بشرية.. استنفار في إسرائيل وإيران والخليج
بعد جداله مع علاء مبارك.. تحرك عاجل من الأوقاف بشأن الشيخ مظهر شاهين
بالصور.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد ابنتها في لبنان
