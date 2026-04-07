سوبوسلاي يتحدث عن رحيل محمد صلاح: "كنت محظوظًا باللعب جواره"

كتب : محمد عبد الهادي

04:45 م 07/04/2026 تعديل في 05:02 م

سوبوسلاي ومحمد صلاح

تحدث لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي، عن زميله النجم المصري محمد صلاح ورحيله المرتقب بنهاية الموسم الجاري.

تصريحات سوبوسلاي عن رحيل محمد صلاح من ليفربول

قال سوبوسلاي في تصريحات نقلتها صحيفة "إيكو" البريطانية: "كنتب محظوظًا باللعب جوار محمد صلاح، فهو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

وواصل: "الجميع يعرف قيمة محمد صلاح، ولست مضطرًا للحديث عنه لإن أرقامه تتحدث عن نفسها، وما فعله في الملعب أكبر دليل علي ذلك".

وواصل: "أنا من الأشخاص المقربين لمحمد صلاح، وأجرينا العديد من المحادثات معًا حول مستقبله، وهو يعرف جيدًا ما يفعله".

واختتم: "صلاح نموزج يحتذي به فهو يعلمنا جميًع كيف نكون الأفضل، سواء لاعبين جدد أو قدامي، وهو بمثابة أخي الكبير".

