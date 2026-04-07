يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز للموسم الجاري.

ويدخل الأهلي المباراة وسط معاناة من عدة غيابات مؤثرة تضرب صفوفه، لأسباب مختلفة.

ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض مباراة أكثر، و3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، في إطار سعيه لمواصلة المنافسة على اللقب.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ويفقد الأهلي عددًا من لاعبيه خلال المواجهة المرتقبة، لأسباب تتنوع بين الإصابات والاختيارات الفنية للمدير الفني الدنماركي ييس توروب.

ويغيب عن المباراة، الأنجولي يلسين كامويش لأسباب فنية، فيما يفتقد الأهلي خدمات أحمد نبيل "كوكا" بسبب معاناته من إجهاد عضلي في العضلة الأمامية.

كما خرج محمد سيحا حارس المرمى من الحسابات الفنية، إلى جانب عمرو الجزار لنفس السبب.

فيما يواصل كريم فؤاد الغياب عن صفوف الفريق، في ظل استمراره في تنفيذ البرنامج التأهيلي، بعد تعرضه لقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.