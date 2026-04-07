طلب إحاطة بشأن انخفاض بدلات نوبتجيات الأطباء والعاملين والإسعاف

كتب : نشأت حمدي

11:53 ص 07/04/2026

النائبة أميرة فؤاد رزق

تقدَّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الصحة والسكان، بشأن انخفاض بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النوبتجيات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف بالمستشفيات الحكومية، وضرورة زيادتها بما يتناسب مع طبيعة المخاطر وساعات العمل الفعلية.

زيادة بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النوبتجيات

وقالت رزق إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، والتي تعكس حرص الدولة على دعم المنظومة الصحية وتقدير القائمين عليها، نؤكد ضرورة أن تمتد هذه الزيادات لتشمل مكونات الأجر المتغيرة؛ وعلى رأسها بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلاتالنوبتجيات.

وأضافت البرلمانية: وحيث إن العاملين بالقطاع الصحي؛ خصوصًا الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف، يتحملون أعباءً جسيمة ويتعرضون بشكل يومي لمخاطر حقيقية، تشمل التعرض للأمراض المعدية، والعمل في بيئات غير مهيأة، والتعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ، فضلًا عن العمل لساعات طويلة ومتواصلة قد تمتد إلى 12 و24 ساعة؛ فإن بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النبطشيات المقررة حاليًّا لا تتناسب إطلاقًا مع حجم هذه المخاطر، ولا تعكس طبيعة الجهد المبذول، كما لا تواكب الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحالة المادية والنفسية للعاملين، ويؤدي إلى تراجع مستوى الرضا الوظيفي، وقد يدفع إلى ترك العمل أو الهجرة، بما يهدد استقرار المنظومة الصحية.

خطة الحكومة لزيادة بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النوبتجيات للأطباء

ونوهت رزق بأن استمرار هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين؛ لذلك نطلب الإحاطة والإفادة بما يلي:

1- ما خطة الحكومة لزيادة بدلات العدوى والمخاطر وطبيعة العمل وبدلات النوبتجيات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف؟

2- هل توجد نية لتوحيد هذه البدلات على مستوى الجمهورية، وإنهاء التفاوت بين الجهات والمنشآت الصحية؟

3- ما القيمة المقترحة لهذه البدلات بعد الزيادة؟ وهل سيتم ربطها بعدد ساعات العمل الفعلية ومعدلات التضخم؟

4- ما الجدول الزمني لتطبيق هذه الزيادات؟ وهل سيتم إدراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة؟

5- ما الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة دون التأثير على جودة الخدمات الصحية؟

رفع بدلات النوبتجيات وربطها بعدد ساعات العمل الحقيقية

وطالبت النائبة بما يلي:

1- زيادة فورية وعادلة لبدلات العدوى بما يتناسب مع حجم التعرض الفعلي للمخاطر.

2- رفع بدلات النوبتجيات وربطها بعدد ساعات العمل الحقيقية.

3- إعادة هيكلة بدل المخاطر وطبيعة العمل بما يعكس طبيعة كل تخصص وجهة عمل.

4- وضع آلية دورية لمراجعة هذه البدلات وربطها بمعدلات التضخم.

5- تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الحكومية ودعم الأطقم الطبية والإسعافية.

