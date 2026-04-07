866 مخالفة في يوم واحد.. الداخلية تحافظ على خطة الدولة لترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

11:52 ص 07/04/2026
    غلق المحلات في بورسعيد٣
    غلق المحلات في بورسعيد
    محافظ القاهرة يتابع تنفيذ قرار غلق المحال
    محافظ القاهرة يتابع تنفيذ قرار غلق المحال
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (2)_2
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (10)_4
    تطبيق قرار غلق المحال في محطة الرمل بالإسكندرية (4)_3
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (6)
    تطبيق قرار غلق المحلات بالدقهلية (4)
    غلق المحلات
    تنفيذ قرار غلق المحال في بني سويف
    تنفيذ قرار غلق المحال في بني سويف
    غلق محلات بورسعيد
    شوارع المنيا تلتزم بقرار غلق المحال لليوم الثاني (1)_2
    شوارع المنيا تلتزم بقرار غلق المحال لليوم الثاني (5)_6
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (3)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (18)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (17)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (7)
    جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة لمتابعة تطبيق غلق المحال (8)

واصلت وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية لضبط المحال المخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وتمكنت خلال 24 ساعة من تحرير 866 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وحماية الموارد الوطنية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي نص على غلق كافة المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات ابتداءً من الساعة 9 مساءً، مع استثناءات يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد لتكون الساعة 10 مساءً لمدة شهر، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

ويشمل القرار أيضًا الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، مع استثناء محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران والصيدليات، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وبعض المحال الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة. كما شمل القرار محافظات جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة، مرسى علم، وشواطئ النيل بالقاهرة والجيزة.

وزارة الداخلية غلق المحال ترشيد الكهرباء النيابة العامة

