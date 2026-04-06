علي الجابري يحصد جائزة رجل مباراة الكهرباء وبتروجيت بالدوري

كتب : محمد الميموني

10:10 م 06/04/2026

علي الجابري

انتهت مباراة كهرباء الإسماعيلية و نظيره فريق بتروجيت بالتعادل السلبي اليوم الإثنين، ضمن منافسات مرحلة الهبوط من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وفاز حارس فريق كهرباء الإسماعيلية علي الجابري، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين في إطار منافسات مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وكان علي الجابري، حارس الكهرباء، قد نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، وتصدى للعديد من الهجمات الخطرة للاعبي بتروجيت على مدار شوطي المباراة ببراعة تُحسب له.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق بتروجيت المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

فيديو قد يعجبك



حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
مدارس

حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
اقتصاد

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
علاقات

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة
مدارس

حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق