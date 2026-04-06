انتهت مباراة كهرباء الإسماعيلية و نظيره فريق بتروجيت بالتعادل السلبي اليوم الإثنين، ضمن منافسات مرحلة الهبوط من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وفاز حارس فريق كهرباء الإسماعيلية علي الجابري، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين في إطار منافسات مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وكان علي الجابري، حارس الكهرباء، قد نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، وتصدى للعديد من الهجمات الخطرة للاعبي بتروجيت على مدار شوطي المباراة ببراعة تُحسب له.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق بتروجيت المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.