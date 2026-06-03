أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، حكم الشروع في ركعتي السُّنة إذا أقيمت صلاة الجماعة.

وفي بيان فتواه، أوضح العالم الأزهري أنه إذا أقيمت الصلاة، أي: شرع المؤذن في الإقامة: فلا يشرع في صلاة نفل، فإن فعل كره.

واستشهد لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بما روى مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».

قول الحنفية في صلاة النافلة عند الجماعة



وقول الحنفية: يكره إلا سنة الفجر فله الشروع فيها إن لم يخف فوت الجماعة ولو بإدراك التشهد, فإن خاف فوتها تركها, لما روى الطحاوي عن عبد الله بن أبي موسى، عن أبيه، حين دعاهم سعيد بن العاص، دعا أبا موسى , وحذيفة , وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، قبل أن يصلي الغداة، ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أسطوانة من المسجد، فصلى الركعتين، ثم دخل في الصلاة.

وقول الإمام الطحاوي رحمه الله: "فهذا عبد الله قد فعل هذا ومعه حذيفة وأبو موسى لا ينكران ذلك عليه، فدل ذلك على موافقتهما إياه".

وأضاف لاشين: وأجيب بأن ما فعله سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه رأي له، ولعله لم يبلغه النهي، وقد روى البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: "ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟" قال: قال لي: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا».

قول المالكية في صلاة النافلة عند الجماعة

وقال المالكية: إذا أقيمت الصلاة يحرم ابتداء صلاة فرضا أو نفلا من فذ أو جماعة في المسجد أو رحبته, وإذا فعل أجزأته مع الإساءة, إلا سنة الفجر: فإن أقيمت الصلاة وهو بمسجد أو رحبته لم يصلها وجوبا, وإن أقيمت وهو خارج المسجد صلاها إن لم يخف فوات ركعة من الفجر مع الإمام وإلا دخل معه ندبا.

وقال الحنابلة: إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في نفل مطلق ولا راتبة في المسجد أو غيره إذا كان يريد الصلاة مع الإمام, فإن فعل لا تنعقد صلاته.

وختم لاشين: وإذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة, وبه قال الحنابلة, لكي يحرز الفضيلتين, فضيلة النفل وفضيلة الجماعة, ولقوله تعالى: (( ولا تبطلوا أعمالكم )).

وقال المالكية: إذا أقيمت وهو في نافلة فإن لم يخش فوات ركعة أتمها وإلا قطعها.. والله أعلم.

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