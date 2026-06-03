بيان عاجل من النيابة الإدارية بشأن واقعة مسؤول التعليم بالقليوبية



أعلنت النيابة الإدارية، فتح تحقيق عاجل في الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ظهور أحد مسؤولي التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية في مقطع مصور أثناء مساومة ولية أمر إحدى الطالبات، بزعم التدخل لتغيير نتيجة ابنتها من الرسوب إلى النجاح.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب رصد مركز الإعلام والرصد للمقطع المتداول، والذي تضمن كذلك ألفاظًا وسلوكيات لا تتفق مع مقتضيات الوظيفة العامة.

وأضاف أن المستشار شريف عدلي جاد، مدير النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، أحال الواقعة إلى التحقيق العاجل، وتولى التحقيق فيها المستشار ممدوح السيد، رئيس النيابة، الذي قرر استدعاء عدد من المختصين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية على وجه السرعة.

كما تتابع النيابة الإدارية تنفيذ قرار محافظ القليوبية بإيقاف المسؤول الظاهر في الفيديو عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

وأكدت النيابة الإدارية أن التحقيقات لا تزال جارية.

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