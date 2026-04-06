بسبب التحكيم.. الإسماعيلي يحتج رسميًا ضد حكم مباراته أمام بتروجيت

كتب : محمد عبد السلام

07:25 م 06/04/2026 تعديل في 07:35 م

الإسماعيلي

أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي عزمها في التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، على خلفية أحداث مباراة أمس، اعتراضا على قرارات تحكيمية رأت أنها حرمت الفريق من تحقيق الفوز وحصد نقاط اللقاء.

وأكد أعضاء اللجنة أنهم لن يتهاونوا في الدفاع عن حقوق النادي الإسماعيلي، الذي عانى، بحسب وصفهم، من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، مشددين على أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم للحفاظ على حقوق النادي في مختلف الأصعدة.

وكانت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الهبوط في الدوري المصري.

وشهدت المباراة تسجيل الإسماعيلي هدفا في الدقيقة 87، قبل أن يلغيه الحكم عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR)، بداعي التسلل.

ويتذيل نادي الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط، رغم التحديات التي يواجهها.

