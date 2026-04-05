بعد فوز الزمالك وتعادل الإسماعيلي.. جدول ترتيب الدوري المصري

أقيمت اليوم الأحد العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

مباريات اليوم في الدوري المصري

وشهدت مباريات اليوم، فوز نادي الزمالك على نظيره المصري بنتيجة 4-1، بينما حسم التعادل السلبي مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش، كما حقق البنك الأهلي فوزا كبيرا على نظيره حرس الحدود بنتيجة 4-2.

ترتيب الدوري المصري

حافظ نادي الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بينما يلاحقه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

مرحلة التتويج

1- الزمالك - 46 نقطة

2- بيراميدز - 43 نقطة

3- الأهلي - 40 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا - 38 نقطة

5- المصري - 32 نقطة

6- سموحة - 31 نقطة

7- إنبي - 30 نقطة

مرحلة الهبوط

1- زد - 32 نقطة

2- وادي دجلة - 31 نقطة

3- البنك الأهلي - 30 نقطة

4- الجونة - 30 نقطة

5- بتروجيت - 26 نقطة

6- مودرن سبورت - 25 نقطة

7- طلائع الجيش - 23 نقطة

8- الاتحاد السكندري - 22 نقطة

9- غزل المحلة - 21 نقطة

10- المقاولون العرب - 19 نقطة

11- حرس الحدود - 18 نقطة

12- فاركو - 17 نقطة

13- كهرباء الإسماعيلية - 17 نقطة

14- الإسماعيلي - 13 نقطة