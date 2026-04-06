ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن السلطات الإسرائيلية قررت فتح محطات المترو في منطقة تل أبيب الكبرى لاستخدامها كملاجئ للسكان، وذلك عقب تقييم أمني في ظل تصاعد التهديدات.

وجاء القرار بعد تعرض المنطقة لهجوم صاروخي إيراني تضمن استخدام ذخائر عنقودية، ما أدى إلى سقوط شظايا متفجرة في عدد من المواقع داخل تل أبيب وضواحيها.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، من بينها القناة 12، بأن القصف طال خمس مناطق رئيسية هي تل أبيب، وبيتح تكفا، وبني براك، ورمات غان، حيث تم رصد سقوط ذخائر متشظية في هذه المناطق.

وبحسب المعلومات الأولية، أسفر الهجوم عن إصابة شخص واحد على الأقل في منطقة رمات غان نتيجة تساقط الشظايا.

🚨⚡️ #URGENT | FRAPPES À TEL-AVIV 🇮🇷💥🇮🇱



Selon des informations en circulation, plusieurs zones de Tel-Aviv auraient été touchées par des missiles iraniens.



👉 Au moins sept zones seraient concernées

👉 Plusieurs personnes auraient été blessées



⚠️ PRUDENCE :

➡️ Informations… pic.twitter.com/XpVvvcnwLF — 🇭🇹CONFIANCE MÉDIA 🚨 (@CMEDIAHT) April 6, 2026

كما أشارت المصادر إلى أن الضربات تسببت في دوي انفجارات قوية وانتشار واسع للشظايا، خاصة في بني براك وبيتح تكفا، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب لدى الأجهزة الأمنية والطبية للتعامل مع تداعيات الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة نجمة داود الحمراء انتشال جثث أربعة أشخاص من تحت أنقاض مبنى سكني في مدينة حيفا، كانوا قد لقوا حتفهم في ضربة إيرانية سابقة، بعد عمليات بحث استمرت لساعات طويلة.