استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، نظيره المغربي محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية، وعلى هامش توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشباب والرياضة في البلدين،

تفاصيل الزيارة بين الجانبين

وجاء اللقاء ضمن فعاليات اللجنة المشتركة التي تُعقد بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة، مع التركيز على دعم البرامج والمبادرات الشبابية، وتبادل الخبرات في مجالات التمكين وبناء القدرات.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تنظيم فعاليات مشتركة تسهم في تعزيز التواصل والتقارب بين شباب البلدين، بما يدعم أواصر العلاقات الأخوية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

وأكد وزير الشباب والرياضة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم قضايا الشباب ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الوزير المغربي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق بالشباب والثقافة.

واختُتم اللقاء بجولة تفقدية داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اطلع خلالها الوزير المغربي على الإمكانات والمنشآت المتاحة.