إعلان

حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب عمرو أديب

كتب : صابر المحلاوي

03:28 م 06/04/2026 تعديل في 04:17 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة الجنح الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 2926. وذلك بحسب ما صرّح به المحامي محمد إصلاح، دفاع الإعلامي عمرو أديب، لمصراوي.

وجاء الحكم بعد نظر الدعوى المقامة ضد منصور، والتي تضمنت اتهامات بنشر عبارات مسيئة بحق الإعلامي، بما يشكل جريمة سب وقذف وفقًا للقانون.

منصور كان قد تقدم سابقًا ببلاغ ضد عمرو أديب باتهامات مماثلة

وفي سياق متصل، كان مرتضى منصور قد تقدم في وقت سابق ببلاغ ضد عمرو أديب، اتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير، حيث قامت الجهات المختصة بفحص البلاغ، قبل أن تقرر إحالته إلى المحاكمة عقب ثبوت صحة الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مرتضى منصور عمرو أديب الجنح الاقتصادية مواقع التواصل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

