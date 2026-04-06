انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة:
54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
54.38جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.