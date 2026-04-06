إعلان

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : آية محمد

04:04 م 06/04/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

54.4 جنيه للشراء، و54.5 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة:

54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

54.38 جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

54.38جنيه للشراء، و54.48 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

