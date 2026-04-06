مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

إعلان

"ظاهرة تُدرس".. الغندور يعلق على تألق ناصر منسي ويكشف مفاجأة رحيله

كتب : محمد خيري

12:11 م 06/04/2026 تعديل في 12:18 م

ناصر منسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالمستوى اللافت الذي يقدمه ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب أصبح من أبرز نجوم الفريق، بعد تحوله الكبير على المستويين الفني والجماهيري.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "ناصر منسي ظاهرة لابد أن تُدرس.. من لاعب كان قريبًا من الرحيل ويشارك كبديل، إلى صاحب أهداف حاسمة، أبرزها هدف من أهم أهداف الزمالك في تاريخه بالسوبر الإفريقي، ليصبح معشوق الجماهير ويساهم في تسجيل العديد من الأهداف وينضم للمنتخب.. إنه ناصر الأسطورة، فان باستن الجديد".

تألق ناصر منسي مع الزمالك

ويأتي تألق ناصر منسي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي يحققها الزمالك مؤخرًا، حيث حقق الفريق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، أحرز منهم المهاجم هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة، في ظل حالة من الاستقرار الفني والتألق الجماعي للفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر منسي الزمالك خالد الغندور الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
اقتصاد

"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو
شئون عربية و دولية

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
اقتصاد

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

