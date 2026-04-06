أشاد الإعلامي خالد الغندور بالمستوى اللافت الذي يقدمه ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب أصبح من أبرز نجوم الفريق، بعد تحوله الكبير على المستويين الفني والجماهيري.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "ناصر منسي ظاهرة لابد أن تُدرس.. من لاعب كان قريبًا من الرحيل ويشارك كبديل، إلى صاحب أهداف حاسمة، أبرزها هدف من أهم أهداف الزمالك في تاريخه بالسوبر الإفريقي، ليصبح معشوق الجماهير ويساهم في تسجيل العديد من الأهداف وينضم للمنتخب.. إنه ناصر الأسطورة، فان باستن الجديد".

تألق ناصر منسي مع الزمالك

ويأتي تألق ناصر منسي بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي يحققها الزمالك مؤخرًا، حيث حقق الفريق فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، أحرز منهم المهاجم هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 46 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المسابقة، في ظل حالة من الاستقرار الفني والتألق الجماعي للفريق.