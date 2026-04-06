أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن موقفها من التصعيد الجاري في المنطقة، مؤكدة التزامها بالتهدئة مع الولايات المتحدة بشرط وقف ما وصفته بـ "العدوان" ضدها، مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة للمملكة العربية السعودية والقوى الدولية.



مشروطية التهدئة مع واشنطن والرياض



قال محمد علي الحوثي، القيادي البارز في الجماعة، إن الحوثيين سيحافظون على وقف إطلاق النار مع واشنطن طالما التزمت الأخيرة بالتعهد بوقف هجماتها.



وفيما يخص المملكة العربية السعودية، أكد الحوثي، أنه "لا نية" لاستهداف الموانئ السعودية في البحر الأحمر، طالما استمرت الرياض في سياسة "خفض التصعيد" ولم تنضم إلى التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد اليمن.



منع "عسكرة" البحر الأحمر



شدد الحوثي، على أن الهدف الأساسي للجماعة هو منع استخدام البحر الأحمر عسكريا ضد أي دولة إسلامية، مشيرا إلى امتلاكهم القدرات العسكرية اللازمة لحماية الممر الملاحي.



وأوضح محمد الحوثي، أن الجماعة التي تُسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني لم تستهدف الأصول الأمريكية أو السفن التجارية في الجولة الحالية، طالما لم تنزلق الأمور نحو "حرب شاملة".



ورقة "باب المندب" في الحسبان



رغم الهدوء النسبي الحالي، لوّح مسؤولون حوثيون بورقة "مضيق باب المندب"؛ حيث أكد مسؤول آخر للشبكة الأمريكية أن إغلاق المضيق الاستراتيجي في وجه الملاحة "خيار وارد وقابل للتنفيذ" في حال تصاعدت الحرب، وهو ما قد يُعيد للأذهان الهجمات التي شنتها الجماعة حتى مايو 2025 وأدت لتعطيل طرق التجارة العالمية.



تحرك "منفرد" لدعم إيران



في ختام تصريحاته، أصر محمد علي الحوثي على أن قرار الجماعة بمهاجمة إسرائيل بالصواريخ الباليستية والمسيّرات هو قرار "سيادي ومنفرد"، نافيا أن يكون قد جاء بطلب من أي جهة خارجية، في إشارة إلى استقلاليتهم رغم التحالف الوثيق مع طهران التي تستهدف حاليا دولا خليجية تستضيف قواعد أمريكية.