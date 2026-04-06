أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف وابن كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثاني للكلية المنعقد تحت عنوان: «الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر»، سعادته بالعودة إلى بيته العلمي وبين أساتذته الذين نهل العلم على أيديهم.

وأشار الأزهري إلى سؤال جوهري هو: من يصنع الفكر الإسلامي القادر على بناء المجتمع؟ موضحًا أن صناع الفكر المتزن هم الأئمة الأكابر المجددون الذين وثّقهم الحافظ السيوطي في أرجوزته، بدءًا من الخليفة عمر بن عبدالعزيز في رأس المائة الأولى، وصولًا إلى السيوطي نفسه الذي رجَا أن يكون مجدد المائة التاسعة.

وتحدث عن شروط الإمام المجدد، مستشهدًا بنموذج الإمام الشافعي، مؤسس علم أصول الفقه في كتابه «الرسالة»، وصاحب المذهبين القديم والحديث، والعالم اللغوي الذي قيل فيه: "الشافعي لا تُؤخذ عنه اللغة، بل تُؤخذ منه". ودعا الطلاب إلى دراسة هذه النماذج، وعدم الاكتفاء بتخصص واحد، والاعتزاز بالأزهر وعلمائه.

عبد المالك: الفكر الإسلامي نتاج عقل العلماء ودعوة لعمارة الكون

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن الفكر الإسلامي يمثل حصيلة جهود العلماء عبر العصور، ويقوم على إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى المجهول، داعيًا إلى التمسك بالأخلاق الإسلامية، والاعتماد على العلم النافع الذي يبني ولا يهدم.

ونقل عبد المالك تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، مثمنًا حضور وزير الأوقاف ودعمه للمؤتمر. وأوضح أن الفكر الإسلامي يحث الإنسان على النظر في الآفاق واكتشاف دلائل الخالق، متمنيًا نجاح المؤتمر وخروجه بتوصيات نافعة.

رئيس جامعة أسيوط: الاستثمار في بناء الإنسان أولوية إسلامية

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن سعادته بتواجده في كلية أصول الدين، مشيدًا بدور الأزهر في نشر الفكر الإسلامي الرشيد، ومقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه ببناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية.

وثمّن المنشاوي التعاون المستمر بين جامعتي أسيوط والأزهر، مؤكدًا أن الفكر الإسلامي قادر على تأسيس قيم إنسانية متماسكة، ودعم التعايش المشترك، وتقديم حلول للمستجدات المعاصرة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الإنسان يبقى في صدارة أولويات الفكر الإسلامي.

عميد الكلية: الفكر الإسلامي يتسم بالمرونة ويحارب الغلو والتفلت

وقال الدكتور مرسي محمد حسن، عميد كلية أصول الدين ورئيس المؤتمر، إن الفكر الإسلامي يقوم على المرونة والتمييز بين القطعي والظني، مع حسن فهم النصوص وتنزيلها على الواقع المعاصر، مشددًا على أن الوسطية هي منهجه الدائم.

وأوضح أن هذا الفكر يستهدف خدمة الإنسانية والعمران، ومحاربة الغلو والتشدد من جهة، والانحلال والتفلت من جهة أخرى، مؤكدًا أن حضور شخصيات علمية رفيعة يعكس مكانة الأزهر ودوره في نشر الاعتدال.

وأضاف أن المؤتمر ضم 39 بحثًا علميًا بمشاركة باحثين من ثلاث دول، بما يعكس تنوع القضايا المطروحة وأهمية الموضوعات التي يناقشها