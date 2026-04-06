انطلاق بعثة الصناعات الهندسية إلى تونس بمشاركة 16 شركة لتعزيز الصادرات

كتب : دينا خالد

04:06 م 06/04/2026

انطلقت بعثة المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى تونس، بمشاركة 16 شركة مصرية، في إطار خطة المجلس لتعزيز انتشار المنتجات الهندسية في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.


وأوضح المجلس في بيان له اليوم، أن تنظيم البعثة يأتي بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ووزارة الخارجية المصرية وهيئة المعارض المصرية، بما يدعم جهود الترويج للصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.


وأكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البعثة، أن التحرك نحو السوق التونسية يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الإقليمية.


وأشارت مي، إلى أن البعثة تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وعرض القدرات التنافسية للشركات المصرية في قطاع الصناعات الهندسية.


وأضافت مي، أن البعثة تمثل إحدى الأدوات الفعالة التي يعتمد عليها المجلس لفتح قنوات تسويقية جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في ظل ما يمتلكه القطاع الهندسي من فرص نمو قوية في الأسواق الخارجية.


وأوضحت مي، أن البرنامج يتضمن لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية، بما يتيح تواصلًا مباشرًا بين المصنعين المحليين والمشترين، ويسهم في تسريع وتيرة إبرام التعاقدات التصديرية.

