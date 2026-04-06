الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

جميع المباريات

هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة

كتب- مراسل الأهلي:

10:54 ص 06/04/2026

أكرم توفيق

بدأت إدارة النادي الأهلي دراسة موقف إعادة لاعبها السابق أكرم توفيق، المحترف حاليًا ضمن صفوف نادي الشمال القطري، وذلك في إطار خطة تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة عقب رحيل المالي أليو ديانج.

وكشف مصدر مطلع أن هناك تواصلًا مبدئيًا جرى بين مسؤولي الأهلي واللاعب، من أجل استطلاع رأيه بشأن العودة، إلى جانب الوقوف على وضعه التعاقدي مع ناديه الحالي، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أكرم توفيق لم يحقق التأقلم الكامل داخل الدوري القطري، وهو ما عزز من رغبته في العودة إلى القلعة الحمراء، لا سيما في ظل تطلعه لاستعادة مكانه ضمن حسابات منتخب مصر.

خطة الأهلي في التفاوض مع أكرم توفيق

وأوضح أن إدارة الأهلي لا تنظر إلى عودة أكرم توفيق باعتبارها الحل الوحيد لتدعيم خط الوسط، حيث تضع ضمن خططها التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل ديانج، بما يضمن الحفاظ على التوازن الفني للفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني يرى في أكرم توفيق عنصرًا مميزًا بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز، سواء في خط الوسط أو الجبهة اليمنى، وهو ما قد يؤثر على فرص بعض اللاعبين الحاليين، وفي مقدمتهم أحمد عيد، الذي قد يتم التفكير في خروجه على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات.

أكرم توفيق الأهلي الدوري المصري

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
أخبار المحافظات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
اقتصاد

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو
شئون عربية و دولية

"خائن ومحتال".. انتفاضة شعبية في شمال إسرائيل ضد نتنياهو

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
اقتصاد

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد

