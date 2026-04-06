بدأت إدارة النادي الأهلي دراسة موقف إعادة لاعبها السابق أكرم توفيق، المحترف حاليًا ضمن صفوف نادي الشمال القطري، وذلك في إطار خطة تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة عقب رحيل المالي أليو ديانج.

وكشف مصدر مطلع أن هناك تواصلًا مبدئيًا جرى بين مسؤولي الأهلي واللاعب، من أجل استطلاع رأيه بشأن العودة، إلى جانب الوقوف على وضعه التعاقدي مع ناديه الحالي، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أكرم توفيق لم يحقق التأقلم الكامل داخل الدوري القطري، وهو ما عزز من رغبته في العودة إلى القلعة الحمراء، لا سيما في ظل تطلعه لاستعادة مكانه ضمن حسابات منتخب مصر.

خطة الأهلي في التفاوض مع أكرم توفيق

وأوضح أن إدارة الأهلي لا تنظر إلى عودة أكرم توفيق باعتبارها الحل الوحيد لتدعيم خط الوسط، حيث تضع ضمن خططها التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل ديانج، بما يضمن الحفاظ على التوازن الفني للفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني يرى في أكرم توفيق عنصرًا مميزًا بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز، سواء في خط الوسط أو الجبهة اليمنى، وهو ما قد يؤثر على فرص بعض اللاعبين الحاليين، وفي مقدمتهم أحمد عيد، الذي قد يتم التفكير في خروجه على سبيل الإعارة لاكتساب مزيد من الخبرات.