أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

شهد الشوط الثاني من مواجهة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز إثارة كبيرة، إذ انتهى بتفوق الفارس الأبيض بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج.

وبدأت أحداث الشوط الثاني بعدة فرص مهدرة من جانب الزمالك، إذ أهدر ناصر منسي فرصة محققة في الدقيقة 46 بعد خطأ دفاعي من المصري.

وفي الدقيقة 49، أرسل عمر جابر عرضية من الجهة اليمنى قابلها ناصر منسي برأسية مرت بجوار القائم قبل أن يواصل الزمالك ضغطه الهجومي.

وفي الدقيقة 52، نجح دفاع المصري في إيقاف هجمة مرتدة قادها عدي الدباغ، بينما تصدى الدفاع أيضًا لتمريرة خطيرة من ناصر منسي في الدقيقة 54.

واستمر ضغط الزمالك، إذ نجح دفاع المصري في إبعاد محاولة جديدة في الدقيقة 55 لتتحول إلى ركنية.

وفي المقابل، حصل المصري على ركلة ركنية في الدقيقة 68، إلا أن دفاع الزمالك بقيادة محمد إسماعيل تعامل معها بنجاح.

هدف الزمالك الثالث في شباك المصري

وتمكن الزمالك من تعزيز تقدمه في الدقيقة 75، بعد كرة ارتدت من الدفاع وصلت إلى ناصر منسي الذي سددها قوية سكنت أعلى الزاوية اليمنى لمرمى عصام ثروت.

هدف الزمالك الرابع في شباك المصري

وفي الدقيقة 87، أضاف حسام عبد المجيد الهدف الرابع للزمالك برأسية قوية بعد ركنية نفذها عبد الله السعيد، ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك.

وأعلن الحكم احتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة 90.

أهداف الزمالك والمصري في الشوط الأول

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك 2-1، إذ سجل أسامة الزمراوي هدف المصري في الدقيقة 13، بينما أحرز عدي الدباغ هدف التعادل في الدقيقة 30، وأضاف ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 44.

إقرأ أيضاً:

