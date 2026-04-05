حرص الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مدرجات ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، لدعم لاعبي الفريق في مباراة المصري البورسعيدي المقامة حاليا.

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

شيكو بانزا يدعم نادي الزمالك من المدرجات

وظهر شيكو بانا في مدرجات "برج العرب"، خلال متابعته مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي، لدعم زملائه في أولى مباريات الفريق بمرحلة التتويج في الدوري المصري.

ويغيب بانزا عن مباراة اليوم أمام المصري، بسبب إصابة الركبة التي يعاني منها، والتي كان قد تعرض لها في مباراة الفريق أمام أوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية.

الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية

وحقق الفارس الأبيض في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، ليضمن التأهل إلى نصف نهائي البطولة، ليلاقي شباب بلوزداد الجزائري.

وفي السايق ذاته كان شباب بلوزداد الجزائري تأهل إلى الدور ذاته، بعدما حقق الفوز في ربع نهائي البطولة، على حساب المصري البورسعيدي.

ويطمح نادي الزمالك لتحقيق اللقب الثالث له في بطولة كأس الكونفدرالية، حيث نجح في حصد اللقب في مناسبتين من قبل.

