أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبهذا الفوز رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، إلى 46 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة رقم 32 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر

خط الوسط : أحمد ربيع، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم : خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد وحسن منصور

خط الوسط: إريك تراوري، محمد حسن، محمد عبد السميع ومحمد خطاري

الهجوم: مروان حمدي وخالد النبريصي

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري المصري:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 13: عأسامة الزمراوي يسجل الهدف الأول للمصري في مرمى الزمالك

الدقيقة 17: خطأ لنادي الزمالك من على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 19: تسديدة قوية من لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى المصري ببراعة

الدقيقة 22: عرضية من كريم العراقي لاعب المصري يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 31: عدي الدباغ يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى المصري

الدقيقة 39: عرضية من لاعب الزمالك يبعدها دفاع المصري البورسعيدي

الدقيقة 44: ناصر منسي يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمى المصري

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: رأسية من ناصر منسي لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى المصري

الدقيقة 54: ضغط زملكاوي في محاولة لتسجيل الهدف الثالث في مرمى المصري

الدقيقة 60: سيطرة على الكرة من لاعبي نادي الزمالك

الدقيقة 74: ناصر منسي يسجل الهدف الثالث للزمالك في مرمى المصري

الدقيقة 87: حسام عبد المجيد يسجل الهدف الرابع للزمالك في مرمى المصري

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة