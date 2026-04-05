أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

تشكيل نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر

خط الوسط : أحمد ربيع، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم : خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم أمام المصري، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري موسم 2025-2026، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 32 نقطة من نفس عدد المباريات.

نادي الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

ويخوض الفارس الأبيض مباراة اليوم، بمعنويات عالية بعدما ضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على حساب أوتوهو الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويلاقي الفارس الأبيض في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، الذي تفوق على المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي.

