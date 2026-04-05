مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

2 0
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

جميع المباريات

إعلان

"الدباغ ومنسي في الهجوم".. تشكيل نادي الزمالك لمواجهة المصري بالدوري

كتب : يوسف محمد

07:10 م 05/04/2026 تعديل في 07:13 م
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

تشكيل نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايك، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر

خط الوسط : أحمد ربيع، أحمد فتوح وعبد الله السعيد

خط الهجوم : خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري هذا الموسم

ويدخل نادي الزمالك مباراة اليوم أمام المصري، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري موسم 2025-2026، برصيد 43 نقطة جمعهم من 20 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 32 نقطة من نفس عدد المباريات.

نادي الزمالك يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية

ويخوض الفارس الأبيض مباراة اليوم، بمعنويات عالية بعدما ضمن التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على حساب أوتوهو الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ويلاقي الفارس الأبيض في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، الذي تفوق على المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي.

أقرأ أيضًا:

تقارير: لاعب نادي برشلونة يرفض عرضا كبيرا للانتقال للدوري السعودي

إنزاجي يحسم الجدل حول تدريب منتخب إيطاليا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الدوري المصري الزمالك والمصري البورسعيدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار و تقارير

أخبار المحافظات

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق