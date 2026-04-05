اختتم منتخب مصر للناشئين (مواليد 2009) مشواره في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، بخسارة أمام نظيره الجزائري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ونجح المنتخب الجزائري في حسم المواجهة لصالحه، ليؤمن تأهله إلى نهائيات البطولة بعد وصوله إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تراجع منتخب مصر إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ورغم الخسارة، كان منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف قد ضمن التأهل رسميًا إلى النهائيات، بعدما حقق انتصارين على تونس وليبيا، مقابل هزيمتين أمام المغرب والجزائر.

تأهل مصر والمغرب والجزائر لأمم أفريقيا

وأسفرت التصفيات عن تأهل منتخبات مصر والمغرب والجزائر إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين، فيما ودع منتخبا تونس وليبيا المنافسات التي أقيمت على الأراضي الليبية.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا خلال الفترة من 25 أبريل حتى 15 مايو 2026، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة.