مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

جميع المباريات

بعد ضمان التأهل رسميا.. منتخب الناشئين يخسر من الجزائر بتصفيات شمال أفريقيا

كتب : محمد خيري

04:21 م 05/04/2026

منتخب مصر للناشئين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اختتم منتخب مصر للناشئين (مواليد 2009) مشواره في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، بخسارة أمام نظيره الجزائري بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ونجح المنتخب الجزائري في حسم المواجهة لصالحه، ليؤمن تأهله إلى نهائيات البطولة بعد وصوله إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تراجع منتخب مصر إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ورغم الخسارة، كان منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف قد ضمن التأهل رسميًا إلى النهائيات، بعدما حقق انتصارين على تونس وليبيا، مقابل هزيمتين أمام المغرب والجزائر.

تأهل مصر والمغرب والجزائر لأمم أفريقيا

وأسفرت التصفيات عن تأهل منتخبات مصر والمغرب والجزائر إلى كأس الأمم الإفريقية للناشئين، فيما ودع منتخبا تونس وليبيا المنافسات التي أقيمت على الأراضي الليبية.

ومن المقرر أن تستضيف المغرب نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا خلال الفترة من 25 أبريل حتى 15 مايو 2026، بمشاركة 16 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة.

أحدث الموضوعات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
اقتصاد

أخبار السيارات

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

أخبار

المزيد

