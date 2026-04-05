أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق لا يزال يملك فرصة قوية للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، في حال استمر بنفس الأداء خلال المباريات الحاسمة.

وقال كمونة، في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": "الزمالك يمر بظروف صعبة هذا الموسم، لكن تحقيق المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال إفريقيا سيكون إنجازًا جيدًا في ظل المعطيات الحالية، وسأكون سعيدًا لو تحقق ذلك".

وشدد على أهمية مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق البورسعيدي سيخوض اللقاء بطموح كبير من أجل اقتحام المربع الذهبي، وأنه يعتمد على دعم جماهيره في الدوري وكأس الرابطة.

وأضاف: "الزمالك مطالب بتفادي أخطاء مباراة إنبي وعدم تكرار نفس السيناريو أمام المصري، خاصة وأن اللقاء سيكون حاسمًا في مسار حسم لقب الدوري".

واختتم كمونة تصريحاته بالقول: "فوز الزمالك على المصري قد يقوده مباشرة نحو التتويج باللقب، بينما أي تعثر، خصوصًا الخسارة، سيمنح الأفضلية للأهلي لحسم البطولة".