الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

نجم الزمالك السابق: الفوز على المصري يقودنا للتتويج بالدوري

كتب : محمد خيري

02:20 م 05/04/2026

نادي الزمالك

أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق لا يزال يملك فرصة قوية للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، في حال استمر بنفس الأداء خلال المباريات الحاسمة.

وقال كمونة، في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": "الزمالك يمر بظروف صعبة هذا الموسم، لكن تحقيق المركز الثاني والتأهل لدوري أبطال إفريقيا سيكون إنجازًا جيدًا في ظل المعطيات الحالية، وسأكون سعيدًا لو تحقق ذلك".

وشدد على أهمية مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق البورسعيدي سيخوض اللقاء بطموح كبير من أجل اقتحام المربع الذهبي، وأنه يعتمد على دعم جماهيره في الدوري وكأس الرابطة.

الزمالك مطالب بتفادي أخطاء مباراة إنبي

وأضاف: "الزمالك مطالب بتفادي أخطاء مباراة إنبي وعدم تكرار نفس السيناريو أمام المصري، خاصة وأن اللقاء سيكون حاسمًا في مسار حسم لقب الدوري".

واختتم كمونة تصريحاته بالقول: "فوز الزمالك على المصري قد يقوده مباشرة نحو التتويج باللقب، بينما أي تعثر، خصوصًا الخسارة، سيمنح الأفضلية للأهلي لحسم البطولة".

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق