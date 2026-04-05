أكد أحمد حسن "دروجبا"، نجم الأهلي السابق، أن سباق التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم يميل لصالح الزمالك وبيراميدز، في ظل تذبذب نتائج الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وقال دروجبا، في تصريحات عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الأهلي يعاني من فقدان النقاط في مباريات تبدو سهلة على الورق، مشيرًا إلى أن الفريق يفتقد لوجود قائد مؤثر داخل أرض الملعب.

وأضاف: "الأهلي كان يتمتع بحالة من الاستقرار والهدوء، لكن بعد انضمام بعض اللاعبين مثل زيزو وبن شرقي وإمام عاشور، تغيرت الأمور.. ولو كان مانويل جوزيه موجودًا الآن، كان سيتخذ قرارات حاسمة".

مصطفى شوبير الأجدر بحراسة المرمى

وأشاد دروجبا بمستوى الحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه الأجدر بحراسة مرمى الفريق في الفترة المقبلة، كما أشار إلى دوره البارز في مواجهة منتخب مصر أمام إسبانيا، والتي أنقذ خلالها الفريق من خسارة كبيرة.

وتابع: "كان من الضروري أن توجه الإدارة رسالة واضحة للاعبين بأن الفريق قادر على الفوز، حتى في حال حدوث أخطاء فردية".

وفيما يتعلق بالإدارة، كشف نجم الأهلي السابق أن حسام غالي رحل عن منصبه لأسباب لم تكن مرضية بالنسبة له، مضيفًا: "غالي قائد حقيقي، وأتمنى أن أراه رئيسًا للنادي الأهلي يومًا ما".