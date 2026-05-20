أُقيمت فعاليات حفل توزيع جوائز "الراوي 2026" في دورتها الثانية احتفاءً بالمواهب المصرية الشابة في مجالات الفنون المختلفة وصناعة المحتوى.

وتقام جائزة الراوي هذا العام تحت رعاية أربع وزارات هي: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، والثقافة، وبالشراكة مع منصة live TikTok.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال من بينهم السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات السابق، الدكتور بهاء سالم رئيس مجموعة السالم، محمد فاروق الرئيس التنفيذي لشركة "موبيكا"، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، الدكتور أحمد محرم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنكوراج للاستثمارات.

هذا إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام من بينهم رائد الإعلان في مصر طارق نور، عمرو يوسف، كندة علوش، هيدي كرم، المخرج السينمائي رامي إمام، المذيعة عبلة سلامة والمنتج السينمائي جمال العدل، والمنتج طارق الجنايني وغيرهم.

وحظيت النسخة الثانية من جائزة الراوي بمشاركة أكثر من ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، لتؤكد حجم الإبداع الذي يمتلكه الشباب المصري، وقد تم خلال الحفل تسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات الثمانية للمسابقة بإجمالي 24 فائزًا، بالإضافة إلى الجائزة الاستثنائية الكبرى، المقدمة من مجموعة السالم القابضة بقيمة مليون جنيه، لأفضل عمل إبداعي وأكثرها تأثيرًا.

وأشاد الإعلامي الكبير طارق نور، رئيس لجنة التحكيم، خلال كلمته في الحفل بالمستوى الاحترافي للأعمال المشاركة، مؤكدًا أن ما قدمه الشباب هذا العام يعكس مستقبلًا واعدًا لصناعة المحتوى والفنون في مصر، وأن دعم المواهب الجديدة أصبح ضرورة حقيقية للحفاظ على قوة مصر الناعمة.

وقد جاءت نتائج المسابقة للمراكز الأولي في الفئات المتنوعة كالتالي: فاز بجائزة التصوير الفوتوغرافي، أشرف محمد عن العمل الفني "أيدي مصرية"، وجائزة المحتوى الرقمي، محمد حمدان عن العمل الفني "مصر مش مجرد تاريخ"، وفي جائزة كتابة السيناريو (القصة القصيرة) دعاء مجد عن عملها "كوباية شاي"، جائزة الفن التشكيلي، ولاء أبو العينين عن عملها "Songs of the Place".

كما فاز بالمركز الأول في جائزة الفيلم الوثائقي الطويل أحمد عبدالله عن العمل الفني "حلم حلوان الجديدة"، وفي جائزة الموسيقى، دانيال جورج عن "30 شمال"، وجائزة الفيلم القصير، أبانوب رضا عن "لا أحد يصطاد بمفرده"، وجائزة فيديو الطهي، يوسف ياسر عن العمل" شو شعرية باللبن".

واختُتمت النتائج بمنح الجائزة الاستثنائية الكبرى، وقيمتها مليون جنيه إلى مني الصباحي، عن العمل "رواية بكرة بطعم امبارح"، تقديرًا لتميزه وتأثيره الإبداعي.

وفي كلمتها خلال الحفل، أكدت لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CC Plus ومؤسس قمة صوت مصر، والشريك المؤسس لـ The Global Narrative، أن "الراوي" أصبحت منصة حقيقية لاكتشاف المواهب المصرية الشابة، مشيرة إلى أن حجم الإبداع الذي قدمه المشاركون هذا العام يعكس جيلًا يمتلك أدوات التعبير الحديثة وقادرًا على تقديم صورة مصر للعالم برؤية مختلفة ومُلهمة.

وأشارت هانيا موسى، الشريك المؤسس والإداري لـ The Global Narrative، وعضو مجلس إدارة قمة صوت مصر، أن النسخة الثانية من الجائزة شهدت تطورًا كبيرًا في مستوى جودة الأعمال وتنوعها، موضحة أن "الراوي" تستهدف بناء مساحة مستدامة لدعم الشباب وتمكينهم من التعبير عن هويتهم وثقافتهم من خلال الفن والإبداع.

وقد ضمت لجنة التحكيم هذا العام أكثر من 28 شخصية من أبرز صناع الفن والإبداع في مصر، برئاسة الإعلامي الكبير طارق نور، وعضوية نخبة من الأسماء البارزة، من بينهم الفنانة يسرا، الفنان عمرو يوسف، المخرج مروان حامد، الموسيقار هشام نزيه، السيناريست مريم نعوم، الكاتب تامر حبيب، الكاتب أحمد مراد، المنتج محمد حفظي، والمنتج طارق الجنايني، إلى جانب عدد من الخبراء والمبدعين في مجالات الفن والمحتوى والإعلام.

وتقام جائزة "الراوي" هذا العام بالشراكة مع e& Egypt، وبنك قناة السويس، وبرعاية مجموعة السالم القابضة، وشركة موبيكا، في إطار حرص القطاع الخاص على دعم الإبداع المصري وتمكين الشباب.