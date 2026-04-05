تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، بمواجهة قوية تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موقف الزمالك قبل مواجهة المصري

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالها 13 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على موقعه في القمة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب.

موقف المصري قبل مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 32 نقطة، جمعها من 20 مباراة، بعدما فاز في 8 مواجهات وتعادل في مثلها، مقابل 4 هزائم.

ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، تعزز من حظوظه في المنافسة على مركز مؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

مواجهات الزمالك والمصري هذا الموسم

وشهدت مواجهات الفريقين هذا الموسم تفوقًا واضحًا للزمالك، حيث التقى الطرفان في 4 مباريات بمختلف البطولات، نجح خلالها الأبيض في تحقيق الفوز 3 مرات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ولم يتمكن المصري من تحقيق أي انتصار.

وتحمل مواجهة الليلة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الزمالك لتأمين صدارته، فيما يطمح المصري لمواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب من المربع الذهبي.

