مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

إعلان

بداية مرحلة حسم الدوري.. موقف الزمالك والمصري قبل مباراة الليلة

كتب : محمد خيري

10:35 ص 05/04/2026 تعديل في 04:33 م

الزمالك والمصري البورسعيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، بمواجهة قوية تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، في الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موقف الزمالك قبل مواجهة المصري

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المسابقة برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالها 13 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على موقعه في القمة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب.

موقف المصري قبل مواجهة الزمالك

على الجانب الآخر، يحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس برصيد 32 نقطة، جمعها من 20 مباراة، بعدما فاز في 8 مواجهات وتعادل في مثلها، مقابل 4 هزائم.

ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، تعزز من حظوظه في المنافسة على مركز مؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل.

مواجهات الزمالك والمصري هذا الموسم

وشهدت مواجهات الفريقين هذا الموسم تفوقًا واضحًا للزمالك، حيث التقى الطرفان في 4 مباريات بمختلف البطولات، نجح خلالها الأبيض في تحقيق الفوز 3 مرات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ولم يتمكن المصري من تحقيق أي انتصار.

وتحمل مواجهة الليلة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الزمالك لتأمين صدارته، فيما يطمح المصري لمواصلة الضغط على فرق المقدمة والاقتراب من المربع الذهبي.

اقرأ أيضا:

نجم الأهلي السابق: الزمالك وبيراميدز الأبرز للتتويج.. والأحمر يفتقد القيادة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك المصري الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
شئون عربية و دولية

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
أخبار المحافظات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق