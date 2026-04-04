أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

تسلط الأضواء دائما داخل مصر على نجوم كرة القدم، الذين ينشطون في الدوري الممتاز وبشكل خاص اللاعبين الذين يتواجدون في الفرق الكبرى والتي تتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة، لمشاركتهم باستمرار في البطولات الكبرى سواء المحلية أو القارية.

ومن اللاعبين الذين نجحوا في ترك بصمة كبيرة في الملاعب المصرية، لكن هذه المرة من بوابة دوري المحترفين المصري "دوري الدرجة الثانية"، هو حمادة الدسوقي حارس مرمى الشرقية للدخان الحالي والمقاولون العرب والترسانة السابق.

وتواصل موقع مصراوي مع حمادة الدسوقي الحارس الأشهر حاليا في دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية"، للحديث معه عن مسيرته في كرة القدم وسبب عدم مشاركته مع أي من فرق الدوري الممتاز من قبل، على الرغم من المستوى المميز الذي ظهر به في دوري الدرجة الثانية المصري.

إلى نص الحوار:

بدايتك في كرة القدم والانتقال للمقاولون العرب

ومثل أي طفل بدأ حمادة الدسوقي مشواره في كرة القدم، من خلال مركز شباب مدينة ببا بمحافظة بني سويف، وبعد فترة قضاها الدسوقي في مركز الشباب كان يتطلع للانتقال إلى مستوى أعلى في مسيرته بكرة القدم، ليذهب بعد نصيحة من أحد أصدقائه إلى اختبارات المقاولون العرب، طبقا لما كشف في حواره مع مصراوي.

وبعد مشاهدة الدسوقي في مران فريق الناشئين بالمقاولون العرب، عن طريق أحمد صابر حارس مرمى مصر والمقاولون العرب السابق، مدرب حراس مرمى المقاولون العرب مواليد 87 آنذاك، تمسك بضم الحارس للفريق مباشرة، بعد إعجابه بإمكانياته الكبيرة، فيقول الدسوقي: "بعد أول تمرين لي مع المقاولون، تحت قيادة الثنائي أحمد صابر مدرب الحراس وسيد عيد المدير الفني، تمسك الثنائي بضمي".

وانضم حمادة الدسوقي إلى قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، قادما من مركز شباب "ببا" مقابل 5000 جنيه، ليبدأ مسيرته بشكل احترافي من داخل قلعة الذئاب.

أفضل مدرب تعاملت معه وصاحب الفضل الأكبر عليك

وأوضح حمادة الدسوقي أنه تدرب تحت يد الكثير من المدربين المميزين، سواء مدربي حراس مرمى أو مديرين فنيين، إلا أنه يعتز كثيرا بالتدريب تحت قيادة المدير الفني سيد عيد، الذي يعتبره الأب الروحي له في كرة القدم، قائلا: "أكثر مدرب أثر في مشواري والسبب في ممارستي كرة القدم بشكل احترافي، هو الكابتن سيد عيد مدربي في المقاولون العرب، فهو الأب الروحي لي وأول من اكتشفني".

وعن اللاعب الأفضل الذي زامله في كرة القدم، أكد الدسوقي أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر الحالي، هو اللاعب الأفضل الذي زامله في كرة القدم، حيث لعب معه في قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، إذ كان يتم تصعيد صلاح للمشاركة مع مواليد 87 نظرا لإمكانياته المميزة وقدراته الفنية العالية.

أبرز الأندية التي لعب لها الدسوقي وسبب فشل انتقاله لنادي الزمالك

وعلى الرغم من عدم لعب الدسوقي في الدوري المصري الممتاز، إلا أنه لعب للكثير من الفريق التي تمتلك تاريخا كبيرا في الكرة المصرية، مثل المقاولون العرب في قطاع الناشئين.

وبخلاف لعب حمادة الدسوقي في صفوف قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، لكنه خاض العديد من التجارب في دوري الدرجة الثانية المصري "دوري المحترفين"، رفقة الكثير من الفريق وهم: "النصر القاهرة، الترسانة، دمياط، كفر الشيخ، الفيوم، الزرقا، راس البر وصولا إلى الشرقية للدخان الذي ينشط في صفوفه حاليا بدوري الدرجة الثانية المصري".

وفي ظل المستوى المميز الذي قدمه حمادة الدسوقي، مع مختلف الأندية التي لعب لها، جعله محط اهتمام وأنظار الكثير من الفرق الكبيرة في مصر وعلى رأسهم نادي الزمالك، الذي فاوض الحارس أكثر من مرة لضمه ولكن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب، فيروي حمادة لمصراوي تفاصيل مفاوضات الزمالك معه قائلا: "نادي الزمالك فاوضني في 3 مناسبات من قبل، المرة الأولى حينما كنت في ناشئين المقاولون العرب عام 2006، الثانية خلال تواجدي في فريق زفتى 2011، والأخيرة عام 2013".

وكشف حمادة الدسوقي سبب عدم إتمام انتقاله لنادي الزمالك، قائلا: "وأنا في الناشئين المقاولون العرب رفض، المرة الثانية عام 2011 كان للثورة عامل أساسي في عدم إتمام انتقالي للأبيض".

الحارس الأفضل في تاريخ مصر من وجهة نظرك

ولم يختلف رأي حمادة الدسوقي كثيرا عن أغلب حراس المرمى في مصر، حيث أكد أن عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى المنتخب المصري، هو أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر، وأنه المثل الأعلى له، مؤكدا أنه من الصعب تكراره في الملاعب المصرية مرة أخرى.

