ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس مع تعثر مفاوضات أمريكا وإيران

كتب : وكالات

08:56 ص 30/04/2026

أسعار النفط

تستمر أسعار النفط في الارتفاع، اليوم الخميس، مع تأزم مفاوضات إنهاء الحرب ضد إيران، فيما تدفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري جديد في مضيق هرمز بهدف ضمان حركة التجارة النفطية.

وواصلت أسعار النفط صعودها الخميس، في ظل تصاعد المخاوف من استمرار تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط لفترة أطول، مع تأزم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران، التي وصفها الاقتصاديون بأكبر اضطراب تشهده أسواق الطاقة العالمية منذ عقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 1.91 دولار أو 1.62% إلى 119.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:57 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت بنحو 6.1% في الجلسة السابقة.

وينتهي عقد يونيو اليوم الخميس، ليكون بذلك قد سجل مكاسب يومية لتسعة جلسات متتالية.

كما صعد عقد يوليو تموز الأكثر نشاطا إلى 111.38 دولار للبرميل بزيادة 94 سنتاً أو 0.85%، بعد ارتفاعه 5.8 % أمس.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 63 سنتا أو 0.59 % إلى 107.51 دولار للبرميل، بعد أن صعدت بنسبة 7 % في الجلسة السابقة، ما يعكس حجم الضغوط على السوق من تأثيرات الحرب المباشرة وغير المباشرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع شركات نفطية كبرى حول سبل التخفيف من تداعيات الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية إذا استمر لأشهر، ما أثار مخاوف في السوق من أن تبقى إمدادات النفط العالمية محدودة لفترة طويلة.

وأشار محلل السوق في شركة "آي.جي" توني سيكامور في مذكرة إلى أن "احتمالات التوصل إلى حل قريب للصراع مع إيران أو إعادة فتح مضيق هرمز لا تزال ضئيلة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن وصلت جهود الوساطة الدولية لإنهاء الحرب، التي أودت بحياة الآلاف وتسببت في تدمير مصانع وبنية تحتية استراتيجية، إلى طريق مسدود، ما يعزز توقعات المستثمرين باستمرار التذبذب في الأسعار.

على صعيد الإمدادات، رجحت مصادر، أن يتفق تكتل أوبك+ في اجتماعه القادم يوم الأحد على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك في ظل انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وهو ما قد يضعف قدرة التكتل على التحكم في السوق، رغم أن المحللين يرون أن تأثير هذه الخطوة على أساسيات السوق هذا العام قد يكون محدودا في ظل إغلاق مضيق هرمز واضطرابات الإنتاج الناتجة عن الحرب، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

