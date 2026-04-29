انتقم لأوروبا.. كيف رد ملك بريطانيا على هجوم ترامب على القارة العجوز؟

كتب : وكالات

11:35 ص 29/04/2026 تعديل في 11:44 ص

ترامب والملك تشارلز في البيت الأبيض

سخر ملك بريطانيا تشارلز الثالث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عشاء رسمي في البيت الأبيض، الثلاثاء، قائلاً إنه "لولا البريطانيين لكان الأمريكيون يتحدثون الفرنسية".

وجاءت المزحة ردًا على تصريحات سابقة لترامب في يناير قال فيها إن الأوروبيين كانوا سيتحدثون الألمانية لولا الدعم الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال الملك خلال كلمته: "لقد ذكرتم مؤخرًا، سيادة الرئيس، أنه لولا الولايات المتحدة لكانت الدول الأوروبية تتحدث الألمانية. فاسمحوا لي أن أقول: لولا نحن، لكنتم تتحدثون الفرنسية".

وأشار الملك إلى التاريخ الاستعماري في أمريكا الشمالية، حيث تنافست بريطانيا وفرنسا على السيطرة قبل استقلال الولايات المتحدة قبل 250 عامًا.

وكان ترامب قد قال خلال منتدى دافوس في يناير إنه "لولا الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، لكنتم تتحدثون الألمانية وقليلًا من اليابانية".

أجواء ودية رغم التوترات

وعكست المزحة أجواء ودية خلال العشاء، حيث تبادل الزعيمان النكات في ظل حديثهما عن "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن، رغم التوترات القائمة بسبب الحرب في إيران

كما واصل الملك مزاحه بالإشارة إلى "التعديلات" التي أُدخلت على الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بعد أن هدمه ترامب لبناء قاعة احتفالات ضخمة بقيمة 400 مليون دولار.

وأضاف مازحًا: "يؤسفني أن أقول إننا البريطانيين حاولنا سابقًا إعادة تطوير البيت الأبيض عام 1814"، في إشارة إلى إحراق القوات البريطانية للمبنى آنذاك. كما قال إن هذا العشاء "تحسّن كبير مقارنة بحفل شاي بوسطن"، في إشارة إلى حادثة عام 1773 عندما ألقى المستعمرون شحنات الشاي البريطاني في البحر احتجاجًا على الضرائب.

هدية رمزية

وخلال المناسبة، قدم الملك تشارلز هدية لترامب، تمثلت في جرس من الغواصة البريطانية HMS Trump التي أُطلقت عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال الملك: "ليكن هذا شاهدًا على تاريخنا المشترك ومستقبلنا المشرق.. وإذا احتجتم يومًا للتواصل معنا، فما عليكم سوى أن تدقوا الجرس".

من جانبه، أشاد ترامب بخطاب الملك أمام الكونغرس، قائلاً إنه "نجح في جعل الديمقراطيين يقفون، وهو ما لم أتمكن من فعله".

