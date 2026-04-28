شهدت محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل مأخذ محطة مياه ناصر النقالى بمدينة سوهاج، بعد انتهاء آثار بقعة سولار تم رصدها بالقرب من المأخذ في نهر النيل، وذلك عقب تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية والفنية لضمان سلامة المياه واستمرار الخدمة للمواطنين.

رصد بقعة سولار ورفع حالة الطوارئ

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إن إدارة العمليات والطوارئ والأزمات رصدت في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2026، آثار تسرب بقعة سولار بالقرب من مأخذ محطة مياه ناصر النقالى.

وأضاف أنه تم على الفور رفع حالة الاستعداد القصوى، وإخطار غرفة العمليات والطوارئ بوزارة الإسكان، ومحافظة سوهاج، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب جميع الجهات المعنية، للتعامل السريع مع الموقف.

إجراءات عاجلة لتأمين مأخذ المحطة

وأوضح رئيس الشركة أنه تم نشر حواجز المواد البترولية لتأمين مأخذ المحطة، مع إيقاف تشغيل طلمبات المأخذ بشكل مؤقت، والاعتماد على خزانات المحطة، إلى جانب تشغيل محطتي مياه نيدة وجزيرة محروس بكامل طاقتهما لضمان عدم تأثر المواطنين بالخدمة.

كما تم سحب عينات من جميع محطات مياه الشرب الواقعة على نهر النيل في المنطقة، مع إخطار شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي أسيوط والمنيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية.

انتظام الخدمة ومتابعة مستمرة

ومن جانبه، أكد الكيميائي مصطفى حفني، مدير إدارة العمليات والطوارئ والأزمات، أنه تم الدفع بفرق المتابعة الميدانية والمناوبات والعناصر الفنية من معامل الشركة، لإجراء تحاليل مستمرة ومراقبة جودة المياه على مدار الساعة.

وأشار إلى أن فرق العمل تابعت الموقف لحظة بلحظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لمنع وصول البقعة إلى مآخذ المحطات، حفاظًا على جودة مياه الشرب المنتجة وسلامة المواطنين.

تشغيل المحطة بعد التأكد من سلامة المياه

وأوضح حفني أنه عقب تفتيت بقعة السولار واختفائها تمامًا، تم رفع عينات مياه جديدة من المأخذ، وأثبتت نتائج التحاليل مطابقة المياه للمواصفات القياسية، ليتم على الفور إعادة تشغيل محطة مياه ناصر النقالى.

وأكد استمرار المتابعة الدورية للمحطة وجميع المآخذ المائية على مدار الساعة، لضمان الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لأهالي محافظة سوهاج.