قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن ما يتردد بين الحين والآخر حول إمكانية تولي الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، رئاسة الحكومة المصرية، لا يزال في إطار الأحاديث والتمنيات المتداولة أكثر من كونه طرحًا واقعيًا محسومًا.

وأوضح "عيسى" خلال مقطع فيديو بثه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن بعض الآراء ذهبت إلى اعتبار "محيي الدين" الوجه الأنسب لقيادة الحكومة لما يمتلكه من خبرة اقتصادية واسعة ورؤية إصلاحية قادرة على إحداث تحول كبير في الاقتصاد المصري، في مقابل انتقادات للسياسات الحكومية الحالية ونتائجها على مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أن فكرة تولي محيي الدين رئاسة الوزراء "غير مرجحة ولن تتحقق"، رغم الإقرار بكفاءته العلمية والمهنية ومسيرته الممتدة في العمل الاقتصادي الدولي والمحلي، معتبرًا أنه من أبرز العقول الاقتصادية المصرية.

إبراهيم عيسى: منظومة القرار في مصر لا تسمح بحرية كاملة لرئيس الحكومة

استعرض "عيسى" أسباب رؤيته، موضحًا أن قدرة أي رئيس حكومة على الحركة والتخطيط محدودة بإطار مؤسسي صارم، لا يمنح مساحة كافية للاستقلال الكامل في رسم السياسات أو اختيار الفريق الوزاري.

وأضاف أن أي مشروع اقتصادي يتبناه محيي الدين، في حال توليه المنصب، قد يتجه إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وهو ما قد لا يتوافق، بحسب تقديره، مع البنية الحالية وآليات العمل القائمة داخل مؤسسات الدولة.

وأشار "عيسى" كذلك إلى البعد الدستوري، موضحًا أن صلاحيات رئيس الوزراء، رغم اتساعها نظريًا، تظل مرتبطة بتوازنات السلطة التنفيذية والهيئات المختلفة، ما يجعل تنفيذ رؤية اقتصادية مستقلة بالكامل أمرًا بالغ الصعوبة.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، بالقول إن الجمع بين شخصية بخبرة محيي الدين وطبيعة المنصب التنفيذي في السياق الحالي قد يخلق تجربة مليئة بالعوائق، على حد تعبيره،، معتبرًا أن فكرة توليه رئاسة الحكومة، رغم ما تحمله من إشادة بقدراته، تظل غير واقعية في ظل المعطيات القائمة.

