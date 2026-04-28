الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

إبراهيم حسن يعلن تفاصيل ودية منتخب مصر وروسيا 28 مايو

كتب - رمضان حسن:

11:05 ص 28/04/2026

منتخب مصر

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم ،إنهاء الاتفاق لخوض مباراة ودية أمام روسيا يوم ٢٨ مايو المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026

وتأتي هذه المبارة في إطار التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، والشركة المتحدة للرياضة لتوفير برنامج إعداد قوى ومميز لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

قال إبراهيم حسن إن ودية روسيا ستقام في التاسعة مساء يوم ٢٨ مايو بإستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أضاف مدير المنتخب أن الفريق سيسافر يوم ٣٠ مايو إلي أمريكا استعدادا للمونديال، علي أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وروسيا

أبرزهم ابنة علي الحجار ونجل رمضان.. أبناء ورطوا آباءهم في مواقف محرجة
اليوم.. أولى جلسات محاكمة نجل أحمد حسام ميدو بتهمة حيازة مخدرات
مزيج مثالي لصحة القلب.. 3 تركيبات غذائية مفيدة
هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"
لماذا لم يتحدث محمود سعد مجددًا عن ضياء العوضي؟ "الإعلامي" يوضح السبب (فيديو)
