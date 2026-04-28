الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

"يريد إفساد اللعب".. تعليق قوي من شيكو بانزا بعد تعادل الزمالك مع إنبي

كتب : محمد خيري

10:45 ص 28/04/2026

شيكو بانزا

أثار الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الجدل عقب تعادل فريقه مع نادي إنبي أمس الإثنين، سلبيا دون أهداف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تعليق شيكو بانزا بعد تعادل الزمالك

وكتب بانزا عبر حسابه على إنستجرام:"لم تكن هذه النتيجة التي أردناها، لكننا سنظل دائمًا متحدين ونؤمن ببعضنا. من الصعب اللعب أمام فريق لا يريد لعب كرة القدم، بل يعتمد فقط على أسلوب دفاعي سلبي (إفساد اللعب)، لكننا سنواصل التركيز على أهدافنا. الله لا يخذل، نحن على الطريق الصحيح".

ويأتي هذا التعليق بعد مباراة اتسمت بالتحفظ الدفاعي من جانب إنبي، ما صعّب مهمة الزمالك في تحقيق الفوز.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على اللقب.

الزمالك إنبي شيكو بانزا الدوري المصري الأهلي

هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"
هاني قتل زوجته واتصل بالإسعاف: "ألحقوني.. الحيطة وقعت عليها"
